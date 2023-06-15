Шесть спортивных объектов введут в эксплуатацию в Москве до конца года

«На ближайшие три года Адресной инвестиционной программой предусмотрен ввод 22 объектов спорта общей площадью более 210 тыс. кв. м. До конца этого года мы планируем ввести шесть объектов, все они уже готовы более чем на половину. Один объект мы в этом году уже ввели. В самой высокой степени готовности спортивный комплекс в Северном Бутово. Также к завершению близятся работы на футбольном поле в Зеленограде и ФОК во Внуково. Еще в этом году мы введем ФОК «Баланс» в Бибирево, спорткомплекс «Ника» и дворец спорта в Некрасовке», - приводятся в материале слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.