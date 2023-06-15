Шесть спортивных объектов введут в эксплуатацию в Москве до конца года
До конца 2023 года в Москве введут в эксплуатацию шесть спортивных объектов, сообщила пресс-служба департамента строительства столицы.
«На ближайшие три года Адресной инвестиционной программой предусмотрен ввод 22 объектов спорта общей площадью более 210 тыс. кв. м. До конца этого года мы планируем ввести шесть объектов, все они уже готовы более чем на половину. Один объект мы в этом году уже ввели. В самой высокой степени готовности спортивный комплекс в Северном Бутово. Также к завершению близятся работы на футбольном поле в Зеленограде и ФОК во Внуково. Еще в этом году мы введем ФОК «Баланс» в Бибирево, спорткомплекс «Ника» и дворец спорта в Некрасовке», - приводятся в материале слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.
Он добавил, что самыми крупными объектами, запланированными к вводу в ближайшие годы, станут ледовый дворец в Мневниковской пойме, а также дворец спорта в «Лужниках». За предшествующие пять лет построено 28 спортивных объектов. Сейчас идет строительство 13 объектов.
«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство спортивных сооружений - это важное направление городской политики. Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит, в конечном итоге, и увеличении продолжительности жизни. Именно поэтому программа «Спорт Москвы» предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и большое количество физкультурных центров для всех горожан. Хотя и сооружения спорта высших достижений в Москве приспосабливаются для занятий физкультурой всех желающих», - подчеркнул Загрутдинов.