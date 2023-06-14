Более 50 самостроев демонтировали на земельном участке в Митино

Больше 50 незаконных построек общей площадью почти 1,7 тыс. кв. м демонтировано на земельном участке в столичном районе Митино. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«По требованию Госинспекции по недвижимости на северо-западе Москвы демонтирован 51 самострой площадью почти 1,7 тыс. кв. м», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что земельный участок располагался по адресу: Волоколамское шоссе, вл. 142, стр. 1 - стр. 6. Участок был предоставлен организации в аренду для эксплуатации существующих зданий складского и производственного назначения без права возведения дополнительных строений и сооружений. Как отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, слова которого приводятся в сообщении, условия договора были нарушены.