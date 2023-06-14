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Сергей Собянин: Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро

В проекте «Активный гражданин» завершилось еще одно голосование: москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро. Об этом в среду, 14 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Строительство трех радиальных линий — основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы. Метро придет в отдаленные районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию, — сказал он.

По итогам голосования Троицкая (16-я линия) будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская (17-я линия) — графитовым, а Бирюлевская (18-я линия) — рубиновым, передает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что на выбор предоставлялись и другие вариации: лиловый, лавандовый и песочный; оливковый, сиреневый и медный; сиреневый, графитовый и песочный.

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За девять лет работы проект «Активный гражданин» объединил свыше 6,4 миллиона горожан. Во время голосований москвичи выбрали названия для 54 парков и скверов, 50 улиц и бульваров, 29 станций метро и вокзалов МЦД.

Опубликована карта развития московского метро до 2030 года

Работы по расширению и обновлению московского метрополитена ведутся в круглосуточном режиме. Так, началась архитектурная отделка платформы на станции «Корниловская» Троицкой линии. На ее базе планируется создать транспортно-пересадочный узел.

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