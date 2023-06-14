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Столичные службы благоустроят рассветную аллею на востоке Москвы

Рассветную аллею на востоке столицы благоустроят в формате «от дома до дома». Об этом в среду, 14 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Столичные службы благоустроят рассветную аллею на востоке Москвы
© Вечерняя Москва

— В этом году продолжаем обновление улиц в формате «от дома до дома», который предполагает благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне, — сказал он.

Все работы проходя на Рассветной аллее. Специалисты обновят асфальт на проезжей части, разобьют газон, установят более 160 фонарей и уличных торшеров, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице начали работы по благоустройству участка Ленинского проспекта. С 2020 года по 2022 благоустроили два участка магистрали Ленинского проспекта. Основная задача работ — сделать пространство более комфортным для жителей столицы.

Кроме того, столичные службы заменили около 300 тысяч квадратных метров асфальта на Мичуринском проспекте. В работах принимали участие 350 рабочих и 170 единиц специализированной техники.

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