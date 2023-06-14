Столичные службы благоустроят рассветную аллею на востоке Москвы

Рассветную аллею на востоке столицы благоустроят в формате «от дома до дома». Об этом в среду, 14 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году продолжаем обновление улиц в формате «от дома до дома», который предполагает благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне, — сказал он.

Все работы проходя на Рассветной аллее. Специалисты обновят асфальт на проезжей части, разобьют газон, установят более 160 фонарей и уличных торшеров, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице начали работы по благоустройству участка Ленинского проспекта. С 2020 года по 2022 благоустроили два участка магистрали Ленинского проспекта. Основная задача работ — сделать пространство более комфортным для жителей столицы.