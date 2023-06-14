Рассветную аллею на востоке Москвы благоустроят в формате «от дома до дома»

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства Рассветной аллеи, расположенной на востоке столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году продолжаем обновление улиц в формате «от дома до дома», который предполагает благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне. Стартовали работы на Рассветной аллее, границы проходят от Северо-Восточной хорды до Новогиреевского путепровода», - отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Также для горожан организованы безопасные проходы.

«В ходе работ обновим тротуары общей площадью 5,4 тыс. кв. м и асфальт на проезжей части, у входа в Кусковский лесопарк сделаем организованную плоскостную парковку, а вдоль самой улицы - удобные парковочные карманы. В рамках изменения схемы дорожного движения обустроим 10 новых пешеходных переходов с контрастным освещением и «лежачими полицейскими», - рассказал Петр Бирюков.

Уточняется, что на всем протяжении Рассветной аллеи установят более 160 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками. Будет проведено озеленение - на территории разобьют газон площадью 36 тыс. кв. м.