В День России Музей Победы и его филиалы посетили более 17 тысяч человек

Более 17 тысяч человек посетили мероприятия Музея Победы и его филиалов в День России. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея во вторник, 13 июня.

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Отмечается, что в период с 10 по 12 июня гостями Музея Победы стали более 30 тысяч человек. Из них 17,5 тысячи посетили мероприятия, проводившиеся в День России.

В стенах главного здания Музея Победы прошел благотворительный концерт «Песнь Донбасса» и программы «Суверенная Россия. Вызовы современности». Там же 12 июня прошла панельная дискуссия «Герои вчера, сегодня, завтра», а также презентация фильма поискового движения «Часы для Веры».

В Музее Победы и его филиале «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») свои номера показали участники фестиваля «Творчество юных». Они исполнили знаменитые песни, а также показали популярные народные танцы.

Также взрослые и юные посетители смогли принять участие в программе «Парк Победы. Главный патриотический». Для них были подготовлены мастер-классы, разнообразные испытания и занятия, направленные на получения разнообразных навыков.