Движение ограничат в Лотошино 15 июня из-за проведения чемпионата РФ по велоспорту

«Завтра, 15 июня, в Лотошино временно ограничат движение транспорта в связи с проведением велогонки в рамках чемпионата России по велосипедному спорту. Движение будет перекрыто с 9:00 до 15:00 по маршруту проведения мероприятия: от ул. Центральная, д. 18 через населенные пункты: Кировский, Орешково, Горы Мещерские, Воробьево, Шилово, Сологино, Чекчино, Гаврилово», - говорится в сообщении.