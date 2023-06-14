Движение ограничат в Лотошино 15 июня из-за проведения чемпионата РФ по велоспорту

Движение ограничат в Лотошино 15 июня из-за проведения чемпионата России по велоспорту
Движение транспорта ограничат в городском округе Лотошино в первой половине дня 15 июня из-за проведения чемпионата России по велосипедному спорту, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Завтра, 15 июня, в Лотошино временно ограничат движение транспорта в связи с проведением велогонки в рамках чемпионата России по велосипедному спорту. Движение будет перекрыто с 9:00 до 15:00 по маршруту проведения мероприятия: от ул. Центральная, д. 18 через населенные пункты: Кировский, Орешково, Горы Мещерские, Воробьево, Шилово, Сологино, Чекчино, Гаврилово», - говорится в сообщении.
Отмечается, что также изменится схема движения маршрутов Мострансавто - часть рейсов будет отменена, а часть проследует в объезд.
«Будьте внимательны, планируйте маршрут заранее», - призвали в ведомстве.