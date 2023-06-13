$83.64+1.0090.39+1.38
1 час назад

В Москве одобрили девять зон отдыха с купанием

Парламентская газета

Столичный Роспотребнадзор одобрил девять зон отдыха с купанием в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Москве одобрили девять зон отдыха с купанием
Фото:   © Мобильный репортер / АГН Москва Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/v-moskve-odobrili-devyat-zon-otdykha-s-kupaniem.html  © Мобильный репортер / АГН Москва Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/v-moskve-odobrili-devyat-zon-otdykha-s-kupaniem.html

К приемке в летний сезон 2023 года предъявлено 12 зон отдыха с купанием, а также 38 зон отдыха без организованного купания. На данный момент купаться разрешено в следующих зонах:

Путяевский пруд № 1 (ВАО);

пляж «Динамо» (САО);

Серебряный Бор-2 (СЗАО);

Серебряный Бор-3 (СЗАО);

Тропарево (ЮЗАО);

Мещерское (ЗАО);

Большой городской пруд (ЗелАО);

Школьное озеро (ЗелАО);

Черное озеро (ЗелАО).

Также уточняется, что одна зона отдыха с купанием — «Озеро Белое» (ВАО) — сейчас закрыта на реконструкцию. Еще три зоны из-за несоответствия качества водоемов на данный момент приняты в эксплуатацию в качестве зон отдыха без купания. Как только результаты в пробах воды покажут удовлетворительные значения, купание там будет разрешено. Речь идет о Левобережье (САО), Головинских прудах (САО) и Большом Садовом пруде (на надзоре ФМБА).

Как сообщала «Парламентская газета», синоптик Александр Шувалов ранее отмечал, что начинать купальный сезон в Центральной России можно только после того, как среднесуточная температура выше 20 градусов продержится в течение пяти дней.

Новости Москвы,Александр Шувалов,ФМБА России,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыНовый год 2023ПодаркиПраздникиПодкастыФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители