В Москве одобрили девять зон отдыха с купанием

Столичный Роспотребнадзор одобрил девять зон отдыха с купанием в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
К приемке в летний сезон 2023 года предъявлено 12 зон отдыха с купанием, а также 38 зон отдыха без организованного купания. На данный момент купаться разрешено в следующих зонах:
Путяевский пруд № 1 (ВАО);
пляж «Динамо» (САО);
Серебряный Бор-2 (СЗАО);
Серебряный Бор-3 (СЗАО);
Тропарево (ЮЗАО);
Мещерское (ЗАО);
Большой городской пруд (ЗелАО);
Школьное озеро (ЗелАО);
Черное озеро (ЗелАО).
Также уточняется, что одна зона отдыха с купанием — «Озеро Белое» (ВАО) — сейчас закрыта на реконструкцию. Еще три зоны из-за несоответствия качества водоемов на данный момент приняты в эксплуатацию в качестве зон отдыха без купания. Как только результаты в пробах воды покажут удовлетворительные значения, купание там будет разрешено. Речь идет о Левобережье (САО), Головинских прудах (САО) и Большом Садовом пруде (на надзоре ФМБА).
Как сообщала «Парламентская газета», синоптик Александр Шувалов ранее отмечал, что начинать купальный сезон в Центральной России можно только после того, как среднесуточная температура выше 20 градусов продержится в течение пяти дней.