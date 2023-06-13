В Москве одобрили девять зон отдыха с купанием

Столичный Роспотребнадзор одобрил девять зон отдыха с купанием в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: © Мобильный репортер / АГН Москва Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/v-moskve-odobrili-devyat-zon-otdykha-s-kupaniem.html © Мобильный репортер / АГН Москва Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/v-moskve-odobrili-devyat-zon-otdykha-s-kupaniem.html

К приемке в летний сезон 2023 года предъявлено 12 зон отдыха с купанием, а также 38 зон отдыха без организованного купания. На данный момент купаться разрешено в следующих зонах:

Путяевский пруд № 1 (ВАО);

пляж «Динамо» (САО);

Серебряный Бор-2 (СЗАО);

Серебряный Бор-3 (СЗАО);

Тропарево (ЮЗАО);

Мещерское (ЗАО);

Большой городской пруд (ЗелАО);

Школьное озеро (ЗелАО);

Черное озеро (ЗелАО).

Также уточняется, что одна зона отдыха с купанием — «Озеро Белое» (ВАО) — сейчас закрыта на реконструкцию. Еще три зоны из-за несоответствия качества водоемов на данный момент приняты в эксплуатацию в качестве зон отдыха без купания. Как только результаты в пробах воды покажут удовлетворительные значения, купание там будет разрешено. Речь идет о Левобережье (САО), Головинских прудах (САО) и Большом Садовом пруде (на надзоре ФМБА).