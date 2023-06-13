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1 час назад

В Москве определили 9 зон, подходящих для купания

Елена Прошина

Роспотребнадзор определил в Москве девять зон отдыха с купанием. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом в столице приняты в эксплуатацию следующие зоны отдыха, где можно купаться: Путяевский пруд №1 (ВАО), пляж «Динамо» (САО), Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО), Тропарево (ЮЗАО), Мещерское (ЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО), а также Черное озеро (ЗелАО).

Всего были отобраны 444 пробы воды купальных водоемов и 448 проб песка для проведения исследований. Всего провели 5 467 исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели.

Из 12 зон отдыха с купанием, зона «Озеро Белое» на востоке Москвы в настоящее время закрыта на реконструкцию. Три зоны отдыха - Левобережье, Головинские пруды, Большой Садовый пруд - были приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания из-за несоответствия качества воды водоемов.

Купание в этих водоемах запрещено, установлены знаки о запрете купания. После получения удовлетворительных результатов исследований воды, купание в этих водоемах будет разрешено.

Новости Москвы,Видео,Роспотребнадзор,
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