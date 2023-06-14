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На метромосту через реку Ликову завершаются отделочные работы

На метромосту через реку Ликову строящегося участка Солнцевской линии метро завершаются архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев

На метромосту через реку Ликову завершаются отделочные работы
© Mos.ru

«Завершаются работы по отделке метромоста боковыми ламелями, выполняющими декоративную функцию и защищающими искусственное сооружение от атмосферных осадков. Также заканчивается монтаж кровли моста», — рассказал заммэра.

Помимо этого, на финальной стадии находится устройство инженерных систем, в частности освещения и тоннельного водопровода.

В рамках устройства верхнего строения пути специалисты выполнили засыпку, подбивку щебнем и рихтовку путей. Ранее они уже уложили и полностью смонтировали рельсошпальную решетку.

«Метромост через реку Ликову длиной 460 метров, расположенный между будущими станциями “Пыхтино” и “Аэропорт Внуково” Солнцевской линии метро, станет 12-м метромостом столицы и вторым по протяженности после Лужнецкого через Москву-реку», — уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов

На станции метро «Аэропорт Внуково» началась засыпка котлована

Новый участок Солнцевской линии со станциями «Пыхтино», «Аэропорт Внуково» и метромостом через реку Ликову улучшит транспортное обслуживание ТиНАО, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

Солнцевская линия создавалась при участии специалистов «Мосинжпроекта», в ее составе действует 12 станций — от «Делового центра» до «Рассказовки».

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