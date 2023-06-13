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Празднование 100-летия Московского спорта пройдет 1 июля в Лужниках

День московского спорта отметят 1 июля в олимпийском комплексе «Лужники». Гостей мероприятия ждут 20 тематических площадок. Праздник пройдет при поддержке столичного Департамента спорта.

Празднование 100-летия Московского спорта пройдет 1 июля в Лужниках
© епартамент спорта города Москвы

Мероприятие посвятят столетию истории развития спорта в Москве. На территории «Лужников» развернется инсталляция, которая посвящена достижениям прославленных спортсменов Москвы. Также для гостей мероприятия подготовят тематические фотозоны, в которых отобразят ключевые события столичного спорта.

С посетителями Дня московского спорта проведут встречи знаменитые спортсмены и тренеры. Они смогут передать свой опыт и научить чем-то новому. Также гости смогут поучаствовать в ток-шоу и получить автографы.

На территории «Лужников» создадут тематические площадки, посвященные разным видам спорта. Для взрослых подготовят полосу препятствий и спортивные челленджи, а детям предложат зоны с памп-треком, аквагримом и радиоуправляемыми машинками, проведут занятия по авиамоделированию и гимнастике, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Москве начался спортивный онлайн-марафон. Его участниками могут стать активисты центров московского долголетия и другие жители столицы.

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