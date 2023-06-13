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Расписание поездов "Аэроэкспресс" во Внуково изменится 17–18 июня

Расписание движения поездов компании "Аэроэкспресс" в аэропорт Внуково изменится 17–18 июня, следует из сообщения на сайте перевозчика.

Расписание поездов "Аэроэкспресс" во Внуково изменится 17–18 июня
© портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"В связи с проведением плановых работ на железной дороге 17 и 18 июня будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Внуково", – отметили в компании.

Так, в период с 18:00 17 июня до 15:00 18 июня не будет движения поездов с Киевского вокзала в аэропорт Внуково. Из воздушной гавани также отменили рейсы начиная с 17:00 17 июня до 14:00 включительно 18 июня.

Уточняется, что с 16:00 18 июня поезда во Внуково начнут курсировать по стандартному графику каждый час, а из аэропорта они будут следовать по расписанию с 15:00. В компании рекомендовали воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт.

Ранее сообщалось, что график поездов на восточном радиусе будущего МЦД-4 изменится 5, 10–13 и 18 июня. Это связано с подготовкой к запуску диаметра. Интервалы движения будут частично увеличены до 20 минут.

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