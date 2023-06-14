Расписание на западном радиусе будущего МЦД-4 изменится 15–25 июня

Расписание поездов изменится с 15 по 25 июня на западном радиусе будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

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"В это время будут реконструировать станцию Солнечная – это нужно для подготовки к запуску D4, который запланирован уже на сентябрь этого года", – пояснили в ведомстве.

Так, до 20 июня поезда будут следовать с увеличенными до 30 минут интервалами, изменится время отправления последних поездов. Часть составов выведут из графика, а у некоторых изменится количество остановок на маршруте.

В предстоящие выходные интервалы поездов составят до одного часа. С вечера субботы до середины воскресенья не будет движения аэроэкспрессов в аэропорт Внуково. Между тем до 25 июня почти полностью будет отсутствовать движение на участке от Солнечной до Новопеределкино.