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Расписание на западном радиусе будущего МЦД-4 изменится 15–25 июня

Расписание поездов изменится с 15 по 25 июня на западном радиусе будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Расписание на западном радиусе будущего МЦД-4 изменится 15–25 июня
©  портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

"В это время будут реконструировать станцию Солнечная – это нужно для подготовки к запуску D4, который запланирован уже на сентябрь этого года", – пояснили в ведомстве.

Так, до 20 июня поезда будут следовать с увеличенными до 30 минут интервалами, изменится время отправления последних поездов. Часть составов выведут из графика, а у некоторых изменится количество остановок на маршруте.

В предстоящие выходные интервалы поездов составят до одного часа. С вечера субботы до середины воскресенья не будет движения аэроэкспрессов в аэропорт Внуково. Между тем до 25 июня почти полностью будет отсутствовать движение на участке от Солнечной до Новопеределкино.

Ранее сообщалось, что до 30 июня по измененному расписанию будут следовать поезда Горьковского направления МЖД. Это связано с проведением работ на станции Москва-Пасскажирская-Курская перед запуском МЦД-4.

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