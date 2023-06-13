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Фестиваль "Ретрорейс" состоится в Москве 9 июля

Музей транспорта Москвы проведет фестиваль "Ретрорейс" 9 июля на Воробьевых горах. Под открытым небом можно будет увидеть городской транспорт и автомобили 1970-1980 годов, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе музея.

Фестиваль "Ретрорейс" состоится в Москве 9 июля
© ТАСС

"9 июля Музей транспорта Москвы проведет свой ежегодный [второй] городской фестиваль "Ретрорейс". Площадкой фестиваля снова станут Воробьевы горы с видом на здание Московского государственного университета и смотровой площадкой. В этом году Музей транспорта Москвы познакомит посетителей с городским, специализированным и личным транспортом Москвы 1970-80-х годов. Мероприятие приурочено ко Дню московского транспорта", - значится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, центром фестиваля станет выставка экспонатов музея, где можно будет увидеть, например, ЗиЛ-158, который послужил отправной точкой для создания ЛиАЗ-677 - самого популярного городского автобуса в мире, или редкий экспонат - тротуароуборочную машину "ТУМ-975", которая приводила в порядок улицы и дворы Москвы до конца 1970-х годов. Как и в прошлом году, свою технику на фестивале представят приглашенные автоклубы, реставрационные мастерские, частные коллекционеры и музеи-партнеры.

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