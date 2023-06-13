На востоке Москвы на берегу Белого озера появится пляжная зона
Пляжная зона будет обустроена на берегу Белого озера, которое располагается на востоке Москвы в районе Косино-Ухтомский. Об этом сообщила во вторник префектура Восточного административного округа.
Проект стал составной частью благоустройства Белого и Черного озер в Косино-Ухтомском районе.
"Сейчас здесь делают пешеходные дорожки из деревянного настила, а также подготавливают основание волейбольной площадки, после этого на пляже будут установлены шезлонги и оборудованы игровые зоны для детей", - рассказали в префектуре.
Вторая же часть проекта благоустройства - создание спортивного кластера у соседнего Черного озера - там основания площадок уже готовы, сейчас рабочие прокладывают беговую дорожку и засеивают газон. Также в планах властей соединить удобной пешеходной дорожкой из гравийного отсева территории между двумя озерами.
Белое и Черное озера входят в так называемую систему Косинских озер, первое упоминание о которых датируется в летописях еще XV веком.
Обзор иноСМИ: призыв США наказать ЮАР из-за России и потери ВСУ бронемашин BradleyВ мире17 минут назад1