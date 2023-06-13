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На востоке Москвы на берегу Белого озера появится пляжная зона

Пляжная зона будет обустроена на берегу Белого озера, которое располагается на востоке Москвы в районе Косино-Ухтомский. Об этом сообщила во вторник префектура Восточного административного округа.

На востоке Москвы на берегу Белого озера появится пляжная зона
© РИА Новости

Проект стал составной частью благоустройства Белого и Черного озер в Косино-Ухтомском районе.

"Сейчас здесь делают пешеходные дорожки из деревянного настила, а также подготавливают основание волейбольной площадки, после этого на пляже будут установлены шезлонги и оборудованы игровые зоны для детей", - рассказали в префектуре.

Вторая же часть проекта благоустройства - создание спортивного кластера у соседнего Черного озера - там основания площадок уже готовы, сейчас рабочие прокладывают беговую дорожку и засеивают газон. Также в планах властей соединить удобной пешеходной дорожкой из гравийного отсева территории между двумя озерами.

Белое и Черное озера входят в так называемую систему Косинских озер, первое упоминание о которых датируется в летописях еще XV веком.

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