«Днём будет всё теплее и теплее. Сегодня в Москве +21…+23, завтра уже до +25. На свой максимум эта волна тепла выйдет в последний рабочий день недели, мы в Москве ожидаем плюс +27…+29 градусов, а по области совсем не исключено, что столбики термометров первый раз в этом сезоне преодолеют отметку плюс 30 градусов», — сообщил РИА Новости синоптик.