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Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре в пятницу

В течение рабочей недели в столичном регионе прогнозируется солнечная погода, температура будет постепенно повышаться.

Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Днём будет всё теплее и теплее. Сегодня в Москве +21…+23, завтра уже до +25. На свой максимум эта волна тепла выйдет в последний рабочий день недели, мы в Москве ожидаем плюс +27…+29 градусов, а по области совсем не исключено, что столбики термометров первый раз в этом сезоне преодолеют отметку плюс 30 градусов», — сообщил РИА Новости синоптик.

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Леус добавил, что значительно теплее станет и в тёмное время суток. Если предстоящей ночью в Москве ожидается около +10, то к концу рабочей недели ночные температуры повысятся до плюс 15 градусов.

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