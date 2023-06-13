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Годовой план по строительству школ и детских садов в Москве выполнен на 40%

План по строительству школ и детских садов в столице в 2023 году выполнен на 40%. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Годовой план по строительству школ и детских садов в Москве выполнен на 40%
© портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

"Всего на этот год в столице запланирован ввод в эксплуатацию порядка 60 объектов образования. На сегодня за счет средств бюджета и частных инвестиций уже завершено возведение 28 школ, детских садов и учебных корпусов для колледжей и лицеев", – уточнил он.

Бочкарев обратил внимание, что большинство проектов реализуются за счет средств инвесторов и девелоперов. Он объяснил, что город строит образовательные учреждения в уже сложившихся столичных районах, чтобы у москвичей было больше мест в школах и детских садах. В свою очередь, бизнес обеспечивает соответствующую инфраструктуру в новых районах.

По его словам, застройщики не воспринимают обязанность по возведению объектов образование как обременение, поскольку сейчас качественная инфраструктура стала конкурентным преимуществом.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за 12 лет на западе, северо-западе и юго-западе Москвы специалисты построили 237 объектов образования, здравоохранения и спорта. Еще 54 учреждения находятся на стадии реализации.

Во время строительства социальных и культурных объектов специалисты учитывают необходимость благоустройства и озеленения прилегающих территорий, добавил мэр.

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