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В Нагатинском Затоне снесут незаконную постройку

Предприниматель оформил разрешение на возведение временного торгового павильона, но вместо некапитального объекта построил здание и использовал его для коммерческих нужд.

В Нагатинском Затоне снесут незаконную постройку
© Mos.ru

На юге столицы по решению арбитражного суда ликвидируют незаконную постройку, которую предприниматель возвел с нарушением законодательства. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Арбитражный суд столицы признал самовольной постройку площадью почти 430 квадратных метров на улице Новинки, владение 12а. Как установил суд, предприниматель оформил разрешение на возведение временного торгового павильона, но вместо некапитального объекта построил здание и использовал его для коммерческих нужд. Объект подлежит сносу», — рассказал Максим Гаман.

Нелегальную постройку выявили специалисты Госинспекции по недвижимости. Департамент городского имущества обратился в суд с иском о признании объекта самостроем и его сносе. Арбитражный суд удовлетворил требования. На демонтаж собственнику дано три месяца. В противном случае Правительство Москвы выполнит работы своими силами, а расходы будут возложены на ответчика.

Самостроями признаются объекты, которые возведены на не предназначенных для этого земельных участках, без разрешительной документации или с нарушениями строительных норм и правил. Их выявлением занимается Госинспекция по недвижимости, а Департамент городского имущества обращается в суд с иском о сносе.

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