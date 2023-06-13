Собянин подвел итоги четырех лет работы центра занятости «Моя карьера»

В июне специализированный центр занятости «Моя карьера» отмечает четырехлетие.

© Специалисты центра «Моя карьера» (улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1)

«Специализированному центру службы занятости “Моя карьера” — четыре года. Свыше 52 тысяч горожан получили здесь поддержку в профессиональном развитии и построении карьеры. Из них нашли работу почти 28 тысяч москвичей, более трех тысяч начали свое дело. Центр помогает людям с особыми потребностями. Это женщины с маленькими детьми, молодые люди, семьи с низким доходом, москвичи старшего возраста и соискатели с ограниченными возможностями здоровья. Для каждого есть специализированная программа», — сообщил Сергей Собянин.

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Город заботится о том, чтобы каждый человек мог найти себе подходящую работу. Но даже на таком большом и стабильном рынке труда некоторым соискателям нужна дополнительная поддержка.

В приоритете центра занятости «Моя карьера» — помощь в трудоустройстве кандидатов с особыми потребностями. Это женщины с маленькими детьми, молодые люди, москвичи старшего возраста, горожане с ограниченными возможностями здоровья и семьи с низким доходом. Для них созданы специальные программы трудоустройства, такие как «Мама работает», «Прокачай карьеру», «5.0», «Доступная работа», проект «Социальный контракт».

Специалисты центра — карьерные эксперты и консультанты — сопровождают соискателей на всех этапах: от составления резюме и развития недостающих профессиональных навыков кандидата до подготовки к собеседованию и поддержки во время испытательного срока.

Помощь всем — от мам до людей старшего поколения

Для женщин с детьми, которые испытывают сложности с построением карьеры, создана программа «Мама работает». Она включает в себя комплекс мероприятий, направленных на помощь в трудоустройстве москвичкам с детьми. Благодаря специалистам центра работу нашли свыше четырех тысяч женщин.

Проект «Прокачай карьеру» помогает молодым людям разобраться в профессиях и карьерных предпочтениях. Специалисты центра проводят профориентационные занятия, тренинги, открытые отборы, а также устраивают встречи с работодателями. За четыре года в центр «Моя карьера» за трудоустройством обратились более 22 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет, из которых половина нашли работу.

Проект «5.0» — программа, рассчитанная на соискателей старшего поколения. Она позволяет кандидатам легче адаптироваться к новым реалиям, обрести необходимые навыки поиска работы и повысить свои компетенции. Благодаря центру занятости найти работу и открыть свое дело удалось более четырем тысячам горожан.

Для наиболее уязвимой категории для трудоустройства — кандидатов с инвалидностью есть программа «Доступная работа». Она включает мастер-классы, тренинги, индивидуальные консультации, встречи с работодателями, открытые отборы, дни вакансий и партнерские школы с работодателями. В «Мою карьеру» за все время работы за трудоустройством обратились почти 2,5 тысячи человек с особенностями здоровья, половина из них сегодня занята в разных сферах.

Для семей с детьми с доходом ниже прожиточного минимума разработан городской проект «Социальный контракт». Центр занятости является оператором проекта, который объединяет все социальные ресурсы города, направленные на повышение уровня доходов и улучшение качества жизни москвичей. Его участниками стали свыше 900 семей.

Открытый университет и профориентационная программа

В специализированном центре службы занятости «Моя карьера» действует открытый университет навыков современного человека. Уникальная технология обучения помогает кандидатам в развитии важных для работодателей навыков, среди которых коммуникабельность, критическое и креативное мышление, тайм-менеджмент, эффективная самопрезентация, лидерские и предпринимательские способности. Также участники успешно осваивают цифровые компетенции — работу с облачными хранилищами, текстовыми редакторами, электронной почтой, программами по созданию презентаций и даже с нейросетями.

Всего в библиотеке открытого университета представлена линейка из более чем 200 профориентационных тестов, свыше 300 программ, тренингов и деловых игр. Прохождение таких мероприятий повышает шанс на успешное трудоустройство на 30 процентов. Специалисты центра помогают раскрыть предпринимательский потенциал, развить профессиональные компетенции и навыки современного человека, необходимые для предпринимательства. Задача сервиса — помочь соискателю поверить в себя и найти подходящее направление для открытия своего дела.

Для тех, кто только начинает свой профессиональный путь, специализированный центр «Моя карьера» реализует профориентационную программу «Лето в новом формате». Она включает в себя проекты «Лето моей карьеры», «ПРОГероев» и «Стажировки». Подростки знакомятся с главными направлениями рынка труда и востребованными специальностями, оценивают и развивают свои универсальные личностные компетенции и получают первый практический опыт.

В летних проектах центра «Моя карьера» уже приняли участие более 10 тысяч будущих специалистов. В этом году к проекту «Стажировки» присоединятся подростки из семей участников специальной военной операции (СВО).

Под запросы времени

Центр занятости «Моя карьера» постоянно улучшает и адаптирует свои сервисы исходя из потребностей горожан.

Во время пандемии на базе центра в рекордно короткие сроки был создан штаб волонтеров и организована «Школа социального волонтерства». Здесь готовили будущих помощников, координаторов и руководителей волонтерских групп и сообществ, которые помогали москвичам старшего возраста. Ежедневно они доставляли горожанам продукты, лекарства и товары первой необходимости.

Прошлой осенью было особенно важно уделить внимание семьям участников СВО. Тогда на базе «Моей карьеры» за считаные дни открылся специальный центр для семей защитников. Здесь оказывали комплексную поддержку — психологическую, юридическую, помогали с оформлением льгот, в поиске работы и профессиональной реализации. С октября по март поддержку оказали свыше 23,5 тысячи семей.