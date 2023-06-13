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В Новой Москве построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Девелопер построит в Рязановском поселении Новой Москвы физкультурно-оздоровительный комплекс с расширенной функцией. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

В Новой Москве построят физкультурно-оздоровительный комплекс
© РИА Новости

"Девелопер "Самолет" планирует построить физкультурно-оздоровительный комплекс с расширенной функцией в составе жилого комплекса "Алхимово". ФОК будет построен по адресу: пос. Рязановское, ул. Уточкина, з/у 12 (НАО)", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она пояснила, что выдано разрешение на строительство на земельном частке 1,25 га. Площадь ФОКа составит более 6,8 тыс. кв. м. При этом в ФОКе инвестор сможет разместить коммерческие помещения: поликлинику, магазины, объекты для общественного питания и развлечения.

"Формирование многофункциональной застройки, обеспеченной необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой, ключевая задача, которую ставят перед девелоперами правительство Москвы и мэр Сергей Собянин", - добавила Пятова.

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