В Новой Москве построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Девелопер построит в Рязановском поселении Новой Москвы физкультурно-оздоровительный комплекс с расширенной функцией. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Девелопер "Самолет" планирует построить физкультурно-оздоровительный комплекс с расширенной функцией в составе жилого комплекса "Алхимово". ФОК будет построен по адресу: пос. Рязановское, ул. Уточкина, з/у 12 (НАО)", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова .

Она пояснила, что выдано разрешение на строительство на земельном частке 1,25 га. Площадь ФОКа составит более 6,8 тыс. кв. м. При этом в ФОКе инвестор сможет разместить коммерческие помещения: поликлинику, магазины, объекты для общественного питания и развлечения.