Бочкарев: С начала года в столице введены в эксплуатацию четыре гостиницы

«Гостиничный сектор экономики в столице остается привлекательным для бизнеса. Только за последние 11 лет в Москве построено 72 гостиницы на 12 тыс. 391 номер. Но и сегодня строительство отелей не остановлено. Сейчас в столице возводится еще несколько таких комплексов, причем не только в центре, но и на территории «новой» Москвы», - заключила Пятова.