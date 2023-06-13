Бочкарев: С начала года в столице введены в эксплуатацию четыре гостиницы
Четыре гостиничных комплекса общей площадью около 105 тыс. кв. м введены в эксплуатацию в столице с начала 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
«С января до начала лета в Москве ввели в эксплуатацию здания четырех гостиниц, рассчитанных на 358 номеров. Большинство объектов построено в центральной части города, и уже скоро они откроют двери для первых гостей», - приводятся в сообщении слова Бочкарева.
Заместитель мэра уточнил, что гостиницы удачно вписываются в инфраструктуру районов, становятся новыми точками притяжения и деловой активности. «В частности, отель на Ленинском проспекте построен рядом с крупным офисным зданием, благодаря чему формируется современный деловой кластер с большим количеством рабочих мест», - добавил Бочкарев.
В свою очередь председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Анастасия Пятова, которую цитирует пресс-служба, пояснила, что среди введенных объектов - гостиницы на ул. Большая Никитская, на ул. 1-я Тверская-Ямская, на ул. Зубовская, а также на Ленинском проспекте.
«Гостиничный сектор экономики в столице остается привлекательным для бизнеса. Только за последние 11 лет в Москве построено 72 гостиницы на 12 тыс. 391 номер. Но и сегодня строительство отелей не остановлено. Сейчас в столице возводится еще несколько таких комплексов, причем не только в центре, но и на территории «новой» Москвы», - заключила Пятова.