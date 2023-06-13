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Началось благоустройство участка Ленинского проспекта на юго-западе Москвы

В ходе работ расширят тротуары и заменят их покрытие, уложат новый асфальт на проезжей части, оборудуют парковочные карманы, а для пассажиров общественного транспорта установят шесть остановочных павильонов с зарядными слотами.

Началось благоустройство участка Ленинского проспекта на юго-западе Москвы
© Проектное решение

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству участка Ленинского проспекта на юго-западе столицы, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В период с 2020 по 2022 год выполнили благоустройство двух участков ключевой магистрали столицы — Ленинского проспекта. Привели в порядок территории от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта. В этом году обновим участок от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта, основная задача — сохранить транзитную функцию и сделать пространство более комфортным для местных жителей», — отметил Петр Бирюков.

В зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. Сейчас ведется прокладка кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии.

По словам заместителя Мэра Москвы, в ходе работ расширят тротуары и заменят их покрытие, общая площадь пешеходной зоны составит более 42 тысяч квадратных метров. Кроме того, уложат новый асфальт на проезжей части и оборудуют парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта установят шесть остановочных павильонов с зарядными слотами. Поставят почти 170 опор контрастного освещения и около 250 уличных торшеров со светодиодными светильниками, удобные скамейки и навигационные стелы.

В рамках проекта планируется привести в порядок две детские и одну спортивную площадку, где установят современное оборудование. На финальном этапе благоустройства участка Ленинского проспекта территорию озеленят.

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