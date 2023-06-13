Центр «Моя карьера» поможет найти работу москвичам старше 50 лет
Специализированный центр службы занятости «Моя карьера» открывает проект «Школа компаньонов» совместно с сервисом заботы о родителях «Мамаок», москвичи старше 50 лет смогут получить новую социально ориентированную профессию и трудоустроиться при поддержке специалистов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«Служба занятости уделяет особое внимание трудоустройству горожан старшего возраста. Специально для таких соискателей в центре “Моя карьера” мы создали кастомизированную программу “5.0”. Она включает карьерные консультации, помощь в составлении резюме и подборе вакансий, тренинги по развитию надпрофессиональных и цифровых навыков, поддержку в открытии собственного дела и регистрации самозанятости, а также обучение новым профессиям. Одна из таких образовательных программ - “Школа компаньонов” - начнется 15 июня. Ее участники смогут освоить новую социально ориентированную профессию “компаньон”, ознакомиться со всеми стандартами работы с пожилыми людьми, развить навык эффективной самопрезентации на собеседовании и успешно трудоустроиться», - приводятся в сообщении слова директора службы занятости населения Москвы Андрея Тарасова.
Отмечается, что занятия пройдут с 15 по 28 июня. После окончания курса участники получат сертификаты, подтверждающие квалификацию, и смогут начать сотрудничество с сервисом помощи пожилым людям.
«Все мы знаем, как сложно людям в возрасте бывает найти человека, который разделил бы с ними моменты радости. Именно для этого и появились компаньоны. Их главная задача не просто исполнять роль сиделки, а наладить общение с пожилым человеком, проводить с ним время на прогулке, за настольной игрой или просто за приятной беседой по телефону. Люди этой профессии помогают пожилым почувствовать себя востребованными и жить полной жизнью», - отметила основатель сервиса Алина Гоникман.