Центр «Моя карьера» поможет найти работу москвичам старше 50 лет

«Все мы знаем, как сложно людям в возрасте бывает найти человека, который разделил бы с ними моменты радости. Именно для этого и появились компаньоны. Их главная задача не просто исполнять роль сиделки, а наладить общение с пожилым человеком, проводить с ним время на прогулке, за настольной игрой или просто за приятной беседой по телефону. Люди этой профессии помогают пожилым почувствовать себя востребованными и жить полной жизнью», - отметила основатель сервиса Алина Гоникман.