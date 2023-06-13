Для слабовидящих провели семинар по финансовой грамотности

Для незрячих и слабовидящих москвичей провели семинар по финансовой грамотности. Мероприятие прошло в Российской государственной библиотеке при поддержке столичного Департамента финансов и Департамента культуры.

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«Библиотеки становятся новыми площадками для финансового просвещения. Наша цель — охватить просветительскими мероприятиями все категории граждан, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. Для Департамента финансов Москвы это особая социальная миссия. Мы будем стремиться к созданию в столице безбарьерной среды в области финансовой грамотности», — подчеркнула ЕленЕлена Зяббарова, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов.

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С участниками семинара полезными советами поделилась Юлия Крапивина, заместитель руководителя Центра финансовой грамотности города Москвы. В частности, она рассказала о том, как незрячим и слабовидящим помогают в магазинах.

В магазинах люди с ограниченными возможностями всегда могут обратиться за помощью к персоналу. Незрячим и слабовидящим снимут товары с полок, положат в пакет, отнесут на кассу и упакуют. Для оказания помощи нужно попросить охранника или кассира пригласить администратора магазина.

В магазин можно приходить с собакой-поводырем. В случае возникновения вопросов у охраны или администрации магазина достаточно показать подтверждающие документы (достаточно паспорта собаки-проводника). Собаку, сопровождающую хозяина, в шлейке с красным крестом и в наморднике обязаны впускать во все общественные места.

Объекты благоустройства, такие как дворы и площадки, также должны быть оборудованы для слабовидящих в соответствии с законодательством. Если оно не соблюдается, можно обратиться с жалобой в Объединение административно-технических инспекций города Москвы или в правоохранительные органы.

Юлия Крапивина также напомнила о способах защиты прав потребителей в магазинах, обсудила со слушателями правила обмена и возврата товаров. Гости мероприятия узнали, куда обратиться в случае несогласия с действиями продавца и как грамотно и безопасно совершать покупки онлайн.