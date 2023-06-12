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Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы

Пожар произошел в жилом доме по адресу: б-р Тверской, д. 28/17. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

«В 21:26 12.06.2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: б-р Тверской, д. 28/17. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошла вспышка жировых отложений в помещении для приготовления пищи, расположенном на первом этаже жилого дома», - говорится в сообщении.

Отмечается, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышли порядка 20 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

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