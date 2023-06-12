Проект «Уличный артист в парках» пройдет на 39 открытых площадках Москвы

В Москве пройдет новый сезон проекта «Уличный артист в парках». Об этом в понедельник, 12 июня, сообщила пресс-служба проекта.

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Для выступлений артистов подготовили 39 площадок на территории 21 парка столицы. Участие в проекте примут свыше 160 исполнителей, артистов и художников. Горожане смогут как послушать чтение стихотворений, игру на музыкальных инструментах, так и посмотреть танцы в стиле хип-хоп.

Так, авторские представления пройдут на территориях парков в Измайлове, Сокольниках, в музее-заповеднике «Царицыно», в саду «Эрмитаж» и в других парковых зонах, пишет Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».

«Уличный артист» — это столичный проект, который предоставляет творческим жителям и гостям Москвы всех возрастов выступить легально на улицах столицы. Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться и выбрать площадку города.