В Новой Москве выпустят в естественную среду обитания 250 зайцев

До конца текущего года в ТиНАО выпустят в естественную среду обитания более 200 зайцев
До конца 2023 года в столичных Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) выпустят в естественную среду обитания 250 зайцев. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
— 250 зайцев выпустим в естественную среду в ТиНАО в этом году, — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в мае на природу отпустили четырех беляков и девять русаков в районе Новофедоровского поселения. За животными ухаживали особым образом, чтобы они могли выжить самостоятельно в условиях дикой природы.
На территории Москвы в настоящее время сократилась популяция зайцеобразных — этот вид животного включен в Красную книгу столицы. Нарушение баланса популяции негативно сказывается на экосистеме города.
Для улучшения ситуации был разработан специальный комплекс мер по восстановлению численности зайцев, передает агентство городских новостей «Москва».
21 мая в природно-историческом парке «Измайлово» вновь поселилась лесная куница. Последние три года появление этого зверька здесь не фиксировали. Животное занесено в Красную книгу Москвы.