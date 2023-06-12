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До конца текущего года в ТиНАО выпустят в естественную среду обитания более 200 зайцев

До конца 2023 года в столичных Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) выпустят в естественную среду обитания 250 зайцев. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

В Новой Москве выпустят в естественную среду обитания 250 зайцев
© Вечерняя Москва

— 250 зайцев выпустим в естественную среду в ТиНАО в этом году, — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в мае на природу отпустили четырех беляков и девять русаков в районе Новофедоровского поселения. За животными ухаживали особым образом, чтобы они могли выжить самостоятельно в условиях дикой природы.

На территории Москвы в настоящее время сократилась популяция зайцеобразных — этот вид животного включен в Красную книгу столицы. Нарушение баланса популяции негативно сказывается на экосистеме города.

Для улучшения ситуации был разработан специальный комплекс мер по восстановлению численности зайцев, передает агентство городских новостей «Москва».

21 мая в природно-историческом парке «Измайлово» вновь поселилась лесная куница. Последние три года появление этого зверька здесь не фиксировали. Животное занесено в Красную книгу Москвы.

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