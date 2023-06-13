Участок Крылатской улицы будет перекрыт 17 июня из-за чемпионата России по велоспорту

В субботу, 17 июня, на участке Крылатской улицы будет ограничено движение транспорта. Об этом во вторник, 13 июня, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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— С 7:30 до 18:00 17 июня на участке Крылатской улицы от дома 8 до дома 14 будет будут недоступны две полосы для движения, — говорится в сообщении.

Данные ограничения связаны с проведением чемпионата России по велосипедному спорту. Движение будет осуществляться по одной полосе. Водителей просят быть внимательными на дорогах и заранее планировать свой маршрут, передает агентство городских новостей «Москва».

В Центральном и Западном административных округах Москвы будут введены временные изменения схемы движения транспорта. Они необходимы в связи с проведением строительных работ и массовых спортивных мероприятий. Так, до 20 августа перекроют участок на съезде с Кутузовского проспекта на Третье транспортное кольцо.