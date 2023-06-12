Собянин сообщил о росте объема продаж сенсорных дисплеев в Москве

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", занимающийся производством профессиональных сенсорных дисплеев и интерактивных панелей, увеличил продажи своей продукции. Объем продаж у производителя вырос на 90%, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Он добавил, что чистая прибыль компании в этом году превысила 150 миллионов рублей.

"Компания выпускает свыше четырех тысяч единиц продукции ежемесячно: больше 45 разных типов устройств. Сенсорные панели, столы, ЖК-дисплеи используют вузы, школы и детсады", – отметил мэр столицы.

Компания конкурирует с другими зарубежными производителями, а то числе благодаря городской поддержек резидентов, входящих в ОЭЗ "Технополис Москва", – подчеркнул Собянин.

По его словам, производитель был освобожден от ряда налогов на 10 лет, а налог на прибыль для компании снизили до 2%.

Также резиденты экономической зоны пользуются льготами по аренде земельных участков, которые отводятся под строительство. После завершения работ они могут выкупить его за 1% от кадастровой стоимости, резюмировал Собянин.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" в прошлом году реализовали продукцию на 58,1 миллиарда рублей.