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Сергей Собянин рассказал, как социальное такси помогает маломобильным москвичам

С 2017 года в Москве работает служба «Социальное такси». Об этом в понедельник, 12 июня, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин рассказал, как социальное такси помогает маломобильным москвичам
© Вечерняя Москва

— Она помогает маломобильным пассажирам добираться до важных мест: больниц, образовательных учреждений, аэропортов, вокзалов, а также отправиться на различные экскурсии в рамках коллективных поездок, — сказал он.

Глава города в своем Telegram-канале отметил, что только в этом году социальным такси воспользовались уже свыше 100 тысяч пассажиров.

Кроме того, уникальный сервис перевозок по требованию «По пути» перевез миллион пассажиров. Он доступен в Сосенском, Воскресенском, Филимонковском, Десеновском, Рязановском поселениях и в «Сколково».

Пользователи сервиса «По пути» теперь могут оплачивать проезд с помощью карты москвича. Теперь пенсионеры могут воспользоваться сервисом бесплатно, а студенты, учащиеся колледжей и школьники — платить за проезд с учетом льгот.

Столица выделила 450 миллионов рублей на развитие сервисов каршеринга и такси. На сегодняшний день в столице имеется более 62 тысяч автомобилей такси, а среднее время подачи машины составляет четыре минуты.

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