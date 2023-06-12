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Московский транспорт украсили ко Дню России

Московский транспорт украсили ко Дню России. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщил заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Московский транспорт украсили ко Дню России
© Вечерняя Москва

— В честь торжественной даты на автобусах, электробусах и трамваях разместили порядка девяти тысяч флагов России и гербов Москвы, — сказал он.

Также на медиаэкранах городского транспорта показывают сюжеты о знаковых местах: монументе «Покорителям космоса» и Аллее Героев космоса на ВДНХ, Здании Президиума РАН, Парке Горького и других, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Жители и гости столицы смогут бесплатно оставить авто на уличных парковках в День России. Так, в понедельник, 12 июня, будет отменена плата за уличные парковки. Парковки со шлагбаумом останутся платными во все дни.

12 июня вся страна празднует День России. В рамках праздника столичные скверы, мосты и набережные оформили флагами. Более четырех тысяч флагов было установлено в столице.

«Вечерняя Москва» собрала самые интересные события грядущих выходных в честь Дня России.

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