Собянин поздравил москвичей с Днем России
В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин написал: "Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днем России - праздником, объединяющим всех граждан нашей великой страны".
Глава города отметил, что Москва сегодня - это мегаполис преобразований и активных граждан. "Мы реализуем масштабные транспортные, промышленные, инновационные и другие программы, имеющие общенациональное значение, делимся опытом созидания и развития с другими регионами, - продолжил мэр. - Труд и талант москвичей, их созидательная энергия являются важным вкладом в развитие страны".
И заключил: "Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в работе и жизни".