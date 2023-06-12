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Собянин поздравил москвичей с Днем России

В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин написал: "Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днем России - праздником, объединяющим всех граждан нашей великой страны".

Собянин поздравил москвичей с Днем России
© Российская Газета

Глава города отметил, что Москва сегодня - это мегаполис преобразований и активных граждан. "Мы реализуем масштабные транспортные, промышленные, инновационные и другие программы, имеющие общенациональное значение, делимся опытом созидания и развития с другими регионами, - продолжил мэр. - Труд и талант москвичей, их созидательная энергия являются важным вкладом в развитие страны".

И заключил: "Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в работе и жизни".

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