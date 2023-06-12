Собянин поздравил москвичей с Днем России

Глава города отметил, что Москва сегодня - это мегаполис преобразований и активных граждан. "Мы реализуем масштабные транспортные, промышленные, инновационные и другие программы, имеющие общенациональное значение, делимся опытом созидания и развития с другими регионами, - продолжил мэр. - Труд и талант москвичей, их созидательная энергия являются важным вкладом в развитие страны".