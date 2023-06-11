$82.64+0.5589.01+0.97

Деда Мороза на сап-борде заметили в московском парке

В Строгинской пойме заметили мужчину в костюме Деда Мороза, катающегося на сап-борде. Его фото опубликовали в Telegram-канале «Родное Строгино М125».

Деда Мороза на сап-борде заметили в московском парке
© Мослента

. «Готовьте свои стишки. Дед показался в пойме», — подписала фото мужчины в красном кафтане со снежинками, шапке, сапогах и накладной бороде администрация группы.

Пользователей сети развеселил новогодний волшебник, вышедший на прогулку летом.

«Вот он — виновник холодного июня!», «Летоохлаждающий дед», «Гоните его, холодно», — написали они.

Ранее на видео попал транспорт «современного Деда Мороза» в Москве. Им оказался пикап марки Ford красного цвета.

Мослента: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители