Деда Мороза на сап-борде заметили в московском парке
В Строгинской пойме заметили мужчину в костюме Деда Мороза, катающегося на сап-борде. Его фото опубликовали в Telegram-канале «Родное Строгино М125».
. «Готовьте свои стишки. Дед показался в пойме», — подписала фото мужчины в красном кафтане со снежинками, шапке, сапогах и накладной бороде администрация группы.
Пользователей сети развеселил новогодний волшебник, вышедший на прогулку летом.
«Вот он — виновник холодного июня!», «Летоохлаждающий дед», «Гоните его, холодно», — написали они.
Ранее на видео попал транспорт «современного Деда Мороза» в Москве. Им оказался пикап марки Ford красного цвета.
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