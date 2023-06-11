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Опубликованы кадры нового пляжа в Москве

На юге Москвы в понедельник, 12 июня, откроется новый пляж. Первые кадры, сделанные на месте, опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

Опубликованы кадры нового пляжа в Москве
© Мослента

Зона отдыха расположена у парка «Остров мечты». Всего там представлено пять бассейнов с подогревом. Также есть волновой бассейн, где можно покататься на серфе. На территории работает ресторан и шесть баров. Цены на посещение: 1750 рублей в будни и 2500 рублей в выходные.

«Круто, было бы тепло еще», «Представляю, сколько народа будет», «Неплохо», «Выглядит потрясно», «Цены конские», — прокомментировали юзеры.

Ранее была раскрыта стоимость посещения сезонного бассейна под открытым небом в Москве от проекта «Московские сезоны».

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