Опубликованы кадры нового пляжа в Москве

Зона отдыха расположена у парка «Остров мечты». Всего там представлено пять бассейнов с подогревом. Также есть волновой бассейн, где можно покататься на серфе. На территории работает ресторан и шесть баров. Цены на посещение: 1750 рублей в будни и 2500 рублей в выходные.