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Жители московской многоэтажки пожаловались на нашествие змей

На нашествие змей пожаловались жители многоэтажного дома на Ивантеевской улице в Москве. По их словам, змеи ползают в подъезде и на улице рядом с домом, сообщает «Москва 24».

Предположительно, они организовали себе логово в подвале дома, жители которого боятся такого соседства.

Горожанам напомнили, что при встрече со змеей к ней нельзя приближаться, трогать и совершать рядом с ними резкие движения.

Ранее сообщалось, что ядовитая змея укусила четырехлетнего ребенка в подмосковной Дубне. Змея укусила ребенка после того, как он взял ее за хвост.

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