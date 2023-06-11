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Столицу украсили более четырех тысяч флагов и декораций ко Дню России

12 июня вся страна празднует День России. В рамках праздника столичные скверы, мосты и набережные оформили флагами. Об этом в воскресенье, 11 июня, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Столицу украсили более четырех тысяч флагов и декораций ко Дню России
© Вечерняя Москва

— Российский триколор и декоративные конструкции «12 июня» появились у зданий Совета Федерации и Государственной думы, — сказал он.

По словам заммэра, более четырех тысяч флагов было установлено в столице. Самая масштабная инсталляция появилась на Лубянской площади. Там стоит ансамбль из 15-метровых флагов. Кроме того, были подготовлены поздравительные видеоролики для цифровых билбордов.

Как уточнил Бирюков, дополнительные украшения не закупались, декорации используются повторно. Вся подсветка столицы будет работать в праздничном режиме, пишет Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

В понедельник, 12 июня, в Москве отметят государственный праздник День России. К примеру, в музее-заповеднике «Коломенское» состоится ежегодный музыкальный фестиваль «Россия», а в парке «Зарядье» стартует киномарафон «Они сражались за Родину» от «Москино». «ВМ» собрала самые интересные события выходных.

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