Красную площадь закрыли для посетителей

Красную площадь в центре Москвы закрыли для посещения до вторника, 13 июня, в связи с подготовкой к концерту на День России. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», публикуя видео с места.

На кадрах видно, что у входа установлены рамки с металлоискателями, рядом с которыми дежурят сотрудники правоохранительных органов.