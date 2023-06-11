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Красную площадь закрыли для посетителей

Красную площадь в центре Москвы закрыли для посещения до вторника, 13 июня, в связи с подготовкой к концерту на День России. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», публикуя видео с места.

На кадрах видно, что у входа установлены рамки с металлоискателями, рядом с которыми дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Ранее обстановка на Красной площади попала на видео 9 мая. Участники парада Победы и военная техника собрались в центре города, чтобы пройти по центральным улицам в честь праздника.

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