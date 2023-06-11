Столичная компания разработала систему роботизированного склада

Она позволит повысить скорость работы склада, увеличить количество производимых операций и сократить расходы на персонал.

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Московское предприятие, специализирующееся на создании устройств самообслуживания, разработала систему роботизированного склада. Особая стеллажная система и робот-манипулятор позволят сократить использование свободной площади на 40 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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«Столичные предприятия постоянно стремятся повысить эффективность своей работы, в том числе за счет внедрения новых технологий. Складские помещения — неотъемлемая часть производственной площадки. Их грамотное использование благоприятно сказывается на работе. Так, компания по разработке решений самообслуживания Engy создала систему роботизированного склада, благодаря которой удастся сократить использование свободной площади на 40 процентов за счет компактного распределения товаров. Помимо оптимизации хранилища, повышается скорость работы склада, увеличивается количество производимых операций и сокращаются операционные расходы на персонал», — отметил Владислав Овчинский.

Сейчас систему тестируют, после чего ее внедрят в серийное производство. Первые поставки заказчикам компания намерена осуществить до конца текущего года.

«Роботизированный склад позволит автоматизировать процесс сборки заказа, приемки и хранения товаров. Подобные системы зарубежного производства стоят в 2,5–3 раза дороже, поэтому создание отечественного комплекса — экономически выгодное решение», — отметил генеральный директор компании Олег Синюхин.

Стеллажная система представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из рядов одинаковых секций. В них расположены полки для размещения поддонов с товарами. Роботизированный комплекс автоматически определяет габариты и массу продукции и на основании этих показателей выбирает место ее складирования. В результате сокращается расстояние между товарами и увеличивается свободное пространство для хранения.

Размещение промышленных площадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому спектру мер системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.