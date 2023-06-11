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Столицу украсили в честь Дня России

Одно из самых масштабных украшений — ансамбль из 15-метровых флагов — разместили на Лубянской площади.

Столицу украсили в честь Дня России
© М. Денисова. Mos.ru

В преддверии Дня России специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу флагами и декоративными конструкциями, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

«В честь праздника оформили флагами главные московские мосты и набережные, вылетные магистрали, общественные пространства и пешеходные зоны, парки и скверы, — отметил Петр Бирюков. — Российский триколор и декоративные конструкции “12 июня” появились у зданий Совета Федерации и Государственной Думы».

В общей сложности установили более четырех тысяч флагов и декоративных конструкций. Одно из самых масштабных украшений — ансамбль из 15-метровых флагов — разместили на Лубянской площади.

Также подготовили поздравительные видеоролики для трансляции на цифровых билбордах и медиафасадах домов на Новом Арбате. Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме.

Дополнительно для украшения столицы ничего не закупали. Все декоративные элементы используют повторно: улицы передекорируют и меняют праздничные полотна.

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