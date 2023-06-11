Пожарные и спасатели проведут мастер-классы в детских лагерях в ТиНАО
В период летнитх каникул в детских оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания при учебных учреждениях в ТиНАО столичные спасатели и пожарные проведут мастер-классы. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства (КГХ) Москвы.
«Для школьников и вожатых пройдут акции «Безопасные каникулы», «Лето БЕЗопасности», «Научись плавать», «Вода – безопасная территория» и «Научись спасать жизнь!». Участникам продемонстрируют спецтехнику и оборудование спасателей», - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожарные и спасатели перед каникулами отработали с сотрудниками детских лагерей действия при возникновении возгораний; оборудовали все места отдыха системами автоматической противопожарной защиты, сигнал с которых поступает в подразделения пожарной охраны; здания укомплектовали первичными средствами пожаротушения и оснастили тревожными кнопками для вызова полиции; организовали в каждом лагере круглосуточного пребывания дежурство экипажей добровольных пожарных.
«Летом планируем провести дополнительные противопожарные инструктажи и занятия по эвакуации, беседы о правилах безопасности на воде», - добавили в КГХ.