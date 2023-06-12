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Russpass подготовил пять семейных экскурсионных маршрутов по Москве

Туристический сервис Russpass подготовил для москвичей пять семейных экскурсионных маршрутов. Об этом в понедельник, 12 июня, сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

Russpass подготовил пять семейных экскурсионных маршрутов по Москве
© Вечерняя Москва

— Летние каникулы можно провести разнообразно и увлекательно, не покидая города. А маленькие путешествия вместе с детьми очень просто устроить в любой день, — говорится в сообщении.

В списке представлены следующие экскурсии: маршруты «Тропа знаний»; «Космическая одиссея»; «Дачная жизнь советских писателей: прогулка по Переделкину» и «Друзья, дети, суббота!», а также детский маршрут по музею-заповеднику «Царицыно», передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, цикл мероприятий в рамках всероссийского научно-популярного проекта «Открытые дни археологии» пройдет 17–18 июня в ландшафтном парке «Митино». Дети и взрослые поучаствуют в импровизированных археологических раскопках.

Популярному городскому проекту «Узнай Москву» исполнилось 10 лет. На портале размещена информация о более 2,2 тысячи зданий, 690 памятниках, свыше 350 музеях и 470 знаковых местах. Также пользователям доступны 256 прогулочных маршрутов и 29 виртуальных туров, в частности по закрытым для посещения местам.

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