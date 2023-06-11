Собянин: В Москве отреставрировали 15 зданий театров, находящихся под охраной государства
Столичные театры — не только помещения для постановки спектаклей. У каждого из них есть свой облик, характер и история. О ходе реставрационных работ рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 11 июня.
— Реставрируем их с соблюдением всех принятых стандартов, — сообщил Собянин.
Так в ходе реставраций обновили свои облики Малый театр — «Дом Островского» на Театральной площади, Театр «Современник» на Чистопрудном бульваре, учебный театр ГИТИСа, «Школа современной пьесы» на Неглинной улице и театр на Бронной.
Все здания, в которых находятся сейчас знаменитые столичные театры, построены более века назад именитыми архитекторами. В их стенах проходили исторические события. Именно поэтому этим объектам присвоен статус культурного наследия, пишет сайт мэра Москвы.
Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов рассказал, что благодаря находкам столичных реставраторов был расширен перечень предметов охраны палат Гребенщиковых.