$82.64+0.5589.01+0.97

Собянин: В Москве отреставрировали 15 зданий театров, находящихся под охраной государства

Столичные театры — не только помещения для постановки спектаклей. У каждого из них есть свой облик, характер и история. О ходе реставрационных работ рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 11 июня.

Собянин: В Москве отреставрировали 15 зданий театров, находящихся под охраной государства
© Вечерняя Москва

— Реставрируем их с соблюдением всех принятых стандартов, — сообщил Собянин.

Так в ходе реставраций обновили свои облики Малый театр — «Дом Островского» на Театральной площади, Театр «Современник» на Чистопрудном бульваре, учебный театр ГИТИСа, «Школа современной пьесы» на Неглинной улице и театр на Бронной.

Все здания, в которых находятся сейчас знаменитые столичные театры, построены более века назад именитыми архитекторами. В их стенах проходили исторические события. Именно поэтому этим объектам присвоен статус культурного наследия, пишет сайт мэра Москвы.

Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов рассказал, что благодаря находкам столичных реставраторов был расширен перечень предметов охраны палат Гребенщиковых.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители