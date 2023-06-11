Собянин: В Москве отреставрировали 15 зданий театров, находящихся под охраной государства

Столичные театры — не только помещения для постановки спектаклей. У каждого из них есть свой облик, характер и история. О ходе реставрационных работ рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 11 июня.

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— Реставрируем их с соблюдением всех принятых стандартов, — сообщил Собянин.

Так в ходе реставраций обновили свои облики Малый театр — «Дом Островского» на Театральной площади, Театр «Современник» на Чистопрудном бульваре, учебный театр ГИТИСа, «Школа современной пьесы» на Неглинной улице и театр на Бронной.

Все здания, в которых находятся сейчас знаменитые столичные театры, построены более века назад именитыми архитекторами. В их стенах проходили исторические события. Именно поэтому этим объектам присвоен статус культурного наследия, пишет сайт мэра Москвы.