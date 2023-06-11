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В Москве выпустили новую "Тройку" к 200-летию Александра Островского

В Москве представили лимитированную серию транспортных карт "Тройка" в честь 200-летия со дня рождения драматурга Александра Островского. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

В Москве появились в продаже карты "Тройка", посвященные Островскому
© Сетевое издание m24.ru

Заммэра Москвы Максим Ликсутов назвал это подарком для всех ценителей русской литературы.

"Мы с трепетом относимся к культурному достоянию нашей страны. В 2023 году празднуется 200-летие со дня рождения известного на весь мир писателя и драматурга Александра Островского. В честь знаменитого москвича мы выпустили лимитированную "Тройку", – сообщил он.

Пассажиры могут приобрести карту в кассах на станциях Кольцевой линии. Уточняется, что тираж лимитированной версии ограничен.

Ранее в столице выпустили новые "Тройки" в честь 150-летия со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Карту к юбилею великого пианиста подготовили совместно с Минкультуры России. До этого для пассажиров представили "Тройки" с детскими рисунками. Кроме того, в продажу поступили карты со "Смешариками".

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