Предмет охраны палат Гребенщиковых расширили благодаря находкам реставраторов

В перечень добавили обнаруженные реставраторами уникальные элементы: два заложенных оконных проема с подлинными коваными решетками начала XVIII века, фрагменты кирпичного наличника и венчающего карниза, первоначальную белокаменную кладку стен, а также печь с терракотовыми изразцами.

© Пресс-служба Департамента культурного наследия г. Москвы

Департамент культурного наследия города Москвы дополнил предмет охраны палат Гребенщиковых. Это перечень ценных архитектурных элементов, формирующих исторический облик памятника. Все они подлежат обязательному сохранению при проведении любых реставрационных работ.

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Здание палат Гребенщиковых находится на Таганской улице (дом 5, строение 2) и имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Палаты возведены на рубеже XVII–XVIII веков.

«Палаты Гребенщиковых — интересный памятник архитектуры. Их первым владельцем был Афанасий Кириллович Гребенщиков. Именно здесь, на Таганской, он основал первую русскую керамическую фабрику, которая выпускала курительные трубки, посуду и статуэтки. В ходе проводимой реставрации специалисты порадовали нас находками. Они раскрыли фрагменты кирпичного наличника окна начала XVIII века и венчающего карниза XVIII–XIX веков, два заложенных оконных проема с подлинными коваными решетками начала XVIII века, первоначальную белокаменную кладку стен начала XVIII века, а также печь с терракотовыми изразцами. Все перечисленные архитектурные элементы вошли в дополненный предмет охраны», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Афанасий Гребенщиков был знаком с основоположником производства фарфора в России Дмитрием Виноградовым. В 1747 году сын Афанасия Гребенщикова открыл секрет изготовления фарфора из гжельских глин. Из-за больших финансовых затрат Гребенщиковы не смогли создать фарфоровое производство, свои открытия они продали основателю частной фабрики Францу Гарднеру. Гребенщиковы занялись изготовлением фаянсовой посуды, получая при этом многочисленные заказы.

После пожара 1812 года во владении провели реконструкцию, которая привнесла классическую симметрию в композицию здания. Фасады в тот период оформили в стиле московского ампира.

К 1870-м годам владение состояло из жилой и производственной частей. В главном доме жили собственники, а во флигеле и хозяйственных корпусах находились мастерские и квартиры рабочих.

В 1880-х годах дом частично реконструировали и оформили в стиле эклектики. После 1917 года практически во всех строениях размещалось коммунальное жилье, а затем —конторы и учреждения.