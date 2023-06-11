Около 70 тысяч растений высадят в рамках реабилитации городских водоемов

Высадка пройдет на участке реки Городни, на прудах Алтуфьевском, у Дворца пионеров на Воробьевых горах, Дорожном, Верхнем и Нижнем Бехтеревских.

© М. Денисова. Mos.ru

В этом году специалисты комплекса городского хозяйства высадят в прудах столицы около 70 тысяч водных растений разных видов. Общая площадь новых биоплато — специальных зон для высадки водной растительности — составит более 3,5 тысячи квадратных метров.

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Растения высадят на участке реки Городни и на городских водоемах, где проходят работы по благоустройству: на прудах Алтуфьевском, у Дворца пионеров на Воробьевых горах, а также на Дорожном, Верхнем и Нижнем Бехтеревских прудах.

Устройство биоплато — это важный элемент реабилитации столичных водоемов. Благодаря природным особенностям водной флоры в каждом таком водоеме создается уникальная экосистема, которая способствует самоочищению воды и возникновению благоприятных условий для обитания рыб и водоплавающих птиц. Расположение биоплато выбирается с учетом современных ландшафтных решений в разных местах водоема, чтобы зоны с растениями стали еще и привлекательной частью городского пейзажа.

Зоны биоплато отгораживают от основной акватории водоема габионами, используемыми при создании береговой линии, чтобы грунт из зоны высадки растений не попадал в пруд и не способствовал его заиливанию. Биоплато устраиваются на уровне основной акватории, а в верхний слой щебня и грунта высаживают водные растения с закрытой корневой системой. Как правило, в биоплато высаживают как обычные водные растения, так и краснокнижные: различные виды ириса, сусак зонтичный, рогоз узколистный, тростник, камыш и кувшинки.

Растения подбираются не только по их эстетическим качествам, но и по способности извлекать биогенные загрязнения из воды. Водные растения препятствуют размножению водорослей, вызывающих цветение пруда, и способствуют самоочищению воды от вредных примесей.