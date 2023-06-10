Москвичам рассказали об опасности испанских слизней

Стало известно, какую опасность представляют гигантские испанские слизни, массово появившиеся в Москве. Об этом рассказал Вадим Марьинский, научный сотрудник Биологического факультета МГУ имени Ломоносова, пишет «Комсомольская правда».

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Специалист рассказал, что испанские слизни - Arion vulgaris - родом из Португалии. В 50-х годах прошлого века они начали завоевывать новые территории в Европе, перемещаясь с грузами фруктов и овощей.

«До Москвы испанские слизни добрались и, судя по всему, уже навсегда с нами», - отметил биолог.

По его словам, слизень ярок на вид, но для человека не опасен, он не ядовит и кусается. Однако моллюск может переносить паразитов, поэтому есть риск заразиться глистами, если его коснуться.

Также испанский слизень наносит урон сельскому хозяйству и съедает все растения на своем пути. На огороде его можно ликвидировать только собирая руками в перчатках и бросая в ведро с водой. Уносить и выпускать собранных слизней нельзя - они приползут обратно.