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В Москве перенесли фестиваль сидра на фоне отравлений в регионах

Мероприятие должно было стартовать 17 июня, в итоге оно пройдёт в июле.

В Москве перенесли фестиваль сидра на фоне отравлений в регионах
© РИА Новости

Об этом РБК рассказала организатор фестиваля Алина Локтева. По её словам, форум несёт просветительскую и образовательную функцию. Ожидается, что в нём примут участие производители сидра со всей России.

По последним данным Минздрава, от отравления суррогатным сидром в нескольких регионах России скончался 31 человек, пострадал 101. Экспертиза показала наличие в контрафактном алкоголе примесей метанола и бутана. Из продажи было изъято более 70 тысяч литров напитка «Мистер Сидр». Арестованы несколько человек, в том числе владелец компании-производителя.

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