Первые квалификационные экзамены для экскурсоводов прошли в Москве

В Москве состоялись первые квалификационные экзамены для экскурсоводов и гидов-переводчиков. Об этом в субботу, 10 июня, сообщила начальник управления туризма Комитета по туризму города Москвы Ирина Шилкина.

— Вручение первых аттестатов и нагрудных карточек экскурсоводам и гидам-переводчикам — важное событие для туристической отрасли Москвы. 10 столичных специалистов стали первыми представителями профессионального сообщества, которые прошли аттестацию в соответствии с новыми правилами, а первые из них уже получили соответствующие документы, — сказал он.

Они сдавали экзамен удаленно — на портале mos.ru и по видео-конференц-связи, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в столице подвели итоги конкурса «Московские мастера» в номинациях «Администратор гостиницы» и «Экскурсовод». Отраслевые этапы проходят каждый год весной, в них участвуют более 20 тысяч человек.