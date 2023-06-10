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Москвичей призвали остерегаться мошенников под видом коммунальных служб в длинные выходные

В период праздничных выходных москвичам стоит остерегаться лжекоммунальщиков. Об этом в субботу, 10 июня, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Москвичей призвали остерегаться мошенников под видом коммунальных служб в длинные выходные
© Вечерняя Москва

— В длинные выходные следует быть особенно бдительными и остерегаться мошенников, которые могут прийти в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб, — говорится в материале.

Они могут предлагать услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаться продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации. Как передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы», в период праздников не планируется проведение поквартирных обходов и проверок.

Государство компенсирует расходы на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства отдельным категориям граждан. Обычно размер скидки составляет от 30 до 50 процентов. О том, кому положены льготы на ЖКХ и как их получить в 2023 году, — в материале «Вечерней Москвы».

В столице действуют субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Кто их может получить и какие документы нужны для оформления этого вида поддержки — в материале «ВМ».

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