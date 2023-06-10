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Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра в Москве, поделились в российском Гидрометцентре. Предупреждение будет действовать до 21:00 субботы, 10 июня. Местами порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду, отметили в ведомстве. Аналогичное предупреждение действует и в Московской области. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Подмосковье предстоящей ночью, 11 июня, прогнозируются заморозки до -2 градусов. Это связано с тем, что в Москве и области высокое давление и малооблачное небо, которые приводят к очень интенсивному "выхолаживанию" подстилающей поверхности. До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявлял, что в выходные, 10 и 11 июня, в столице прогнозируется понижение температуры. Столбики термометров в эти дни покажут до 16–18 градусов.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра
© Москва24
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